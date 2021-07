Ações da Benfica SAD terminam dia a cair 0,69%

As ações da Benfica SAD fecharam a sessão desta quinta-feira a ceder 0,69%, nos 2,89 euros. Os títulos recuperaram, uma vez que ao final da manhã desta quinta-feira as ações da SAD benfiquista chegaram a cair 3,93%, descendo aos 2,80 euros.O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, foi um dos quatros detidos esta quarta-feira no âmbito de investigações na operação "Cartão Vermelho", com suspeitas de burla qualificada ao Fundo de Resolução, fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais. Segundo o comunicado do DCIAP, o processo investiga negócios e financiamento num montante total superior a 100 milhões de euros. Também foram detidos José António dos Santos, o empresário do grupo agro-alimentar Valouro, mais conhecido como "rei dos frangos", Tiago Vieira (filho do presidente do Benfica) e ainda o empresário do futebol Bruno Macedo.No dia da detenção, as ações da Banfica SAD chegaram a afundar 5,52% para os 2,911 euros, registando a maior queda no período de 15 meses.Em termos de capitalização bolsista, a Benfica SAD regista um valor de 66,47 milhões de euros, um decréscimo de 460 mil euros em relação a quarta-feira. Face ao fecho de terça-feira, a SAD perdeu 4,37 milhões de euros de valor em bolsa. Durante a sessão desta quinta-feira, a capitalização bolsista da SAD chegou a tocar nos 64,4 milhões de euros, menos 6,44 milhões do que no fecho de terça-feira.Esta quinta-feira estiveram em negociação 9.623 ações, cerca do triplo do volume habitual de títulos. As ações do Benfica são transacionadas em mercado contínuo na Euronext Lisboa, ao longo de toda a sessão (das 8h às 16h30), ao contrário dos títulos dos outros dois "grandes" do futebol, uma vez que as ações do Sporting e do FCP negoceiam por chamada, em dois momentos do dia (às 10h30 e às 15h30).A SAD do Benfica tem em curso uma emissão obrigacionista com um montante inicial de 35 milhões de euros, que poderá ser aumentado por decisão da SAD até ao dia 13 de julho.