Ações do Benfica afundam 5,5% após detenção de Vieira. É a maior queda em 15 meses

sequência das buscas realizadas hoje.Esta foi a maior queda diária em bolsa registada pelo clube da Luz desde abril do ano passado. Apesar da queda volumosa, foram negociadas apenas 1.324 ações nesta quarta-feira, um valor que fica aquém da média diária dos últimos nove meses de 3.085 títulos que trocaram de mãos.

Os títulos dos encarnados abriram o dia a cair, mas foram afundando as perdas à medida que as notícias sobre as buscas ao presidente do clube, Luís Filipe Vieira, foram saíndo. o jornal Sol avançou com as buscas a Vieira e ao empresário José António dos Santos , conhecido como "o rei dos frangos", levando as ações do Benfica a caírem em torno dos 4%. Depois, com as notícias da detenção, avançadas pela RTP e pela SIC, os títulos agravaram a desvalorização para a casa dos 5%.Ao contrário do que ocorre com a negociação das ações dos outros dois clubes portugueses em bolsa, o Porto e o Sporting, as ações do Benfica são transacionadas em mercado contínuo na Euronext Lisboa (entre as 8h e as 16h30). Já os títulos dos "leões" e dos "dragões" negoceiam por chamada, em dois momentos do dia (às 10h30 e às 15h30).Em causa estão suspeitas de burla qualificada ao Fundo de Resolução, fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais. Estará também em causa para Luís Filipe Vieira uma investigação de abuso de confiança, que estará relacionada com a venda de capital da SAD do Benfica. Segundo apurou o Negócios, estarão também a haver buscas na SAD.