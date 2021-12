Ações do SoftBank afundam na bolsa de Tóquio após abalos no portefólio

As ações do SoftBank afundaram 8% esta segunda-feira na bolsa de Tóquio, pela sétima sessão consecutiva, à medida que os crescentes problemas com empresas do seu portefólio, como a Didi e a Arm, reavivam receios sobre o modelo de negócio do conglomerado tecnológico japonês.





Segundo o Financial Times, os investidores deram conta de que o anúncio, na semana passada, da gigante chinesa Didi ter iniciado o processo de retirada das bolsas de valores dos Estados Unidos foi especialmente penalizador.





Gestores de fundos têm indicado que a queda do preço das ações do SoftBank irá provavelmente alimentar a especulação a curto prazo - e a potencial pressão dos acionistas - para uma enorme recompra de ações.Os reguladores chineses terão pedido à plataforma de mobilidade chinesa Didi para abandonar a bolsa dos Estados Unidos, onde está cotada desde o verão. Recorrendo novamente ao argumento das preocupações de segurança, a Administração do Ciberespaço da China, a entidade responsável por este assunto, terá pedido à tecnológica para resolver alguns detalhes sobre esta saída, que ainda precisaria de um aval por parte do Governo chinês.E, caso a empresa queira continuar em bolsa, Hong Kong poderia ser um ponto de aterragem, já que o índice Hang Seng tem também listadas empresas como a Alibaba, por exemplo. Outra opção poderá ser ainda a possibilidade de deixar de ser uma empresa cotada. Em junho, a plataforma de mobilidade chinesa Didi escolheu Wall Street para realizar o seu IPO (oferta pública inicial, em inglês), levantando 4,4 mil milhões de dólares, naquele que foi o maior IPO de uma empresa chinesa desde a Alibaba, em 2014.Logo na altura, a decisão não agradou aos reguladores chinesas e, poucos dias depois do início da negociação dos títulos da Didi em Wall Street, a Administração do Ciberespaço da China avançou com um bloqueio ao registo de novos utilizadores. Mais tarde, acabaria por ordenar que todas as lojas de aplicações na China removessem a Didi dos respetivos serviços.