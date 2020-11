Airbnb avança para entrada em bolsa no próximo mês

A Airbnb entregou esta segunda-feira, junto do regulador do mercado de capitais dos EUA (Securities and Exchange Commission), o prospeto para avançar com uma oferta pública inicial (IPO) no valor de mil milhões de dólares, esperando estar cotada no índice tecnológico norte-americano Nasdaq já em dezembro, com o símbolo ABNB.

Não está ainda claro se a Airbnb pretende captar cerca de mil milhões de dólares no IPO ou se o número avançado foi um proforma que será depois especificado num prospeto corrigido, refere a Axios.

A plataforma eletrónica de aluguer de alojamento, co-fundada e liderada por Brian Chesky (na foto), reportou também hoje os seus resultados dos primeiros nove meses do ano, tendo anunciado perdas de 696,9 milhões de dólares, contra um prejuízo de 322,8 milhões um ano antes.

Já as receitas ascenderam a 2,52 mil milhões de dólares entre janeiro e setembro, quando no mesmo período do ano passado foram de 3,7 mil milhões.

Observando apenas as contas do terceiro trimestre, a Airbnb obteve um lucro de 219 milhões de dólares, devido a um aumento das reservas. Por seu lado, as receitas foram de 1,34 mil milhões, uma queda de 19% face ao período homólogo de 2019 (1,65 mil milhões).

A empresa, que já angariou cerca de 6,4 mil milhões de dólares junto de empresas de capital de risco e de fundos de investimento, estava avaliada em 31 mil milhões de dólares numa ronda de finais de 2017 mas essa avaliação desceu para 18 mil milhões quando garantiu em abril – nos primeiros tempos da pandemia – dois mil milhões de dólares em duas rondas de emergência de emissão de dívida e de captação de capital acionista, salienta a Axios.

Entre os maiores acionistas da Airbnb estão a Silver Lake, Sequoia Capital, Sixth Street, Founders Fund, Accel, DST Global e Greystar Real Estate.