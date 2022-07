Bolsa de Lisboa arranca sessão de negociação na linha de água

Leia Também Alta do petróleo dá liderança da bolsa de Lisboa à Galp

de recuperação do Millennium Bank - o braço polaco do BCP - para fazer frente ao novo regime de moratórias no crédito à habitação anunciado por Varsóvia, esta manhã a tendência de negociação inverteu.



O banco português desvaloriza após o Deutsche Bank ter cortado o preço-alvo para 0,20 euros. Ainda assim, a recomendação implica um potencial de valorização de 38% face à cotação de fecho. No arranque, as ações do BCP valiam 0,1444 euros.





A bolsa de Lisboa arrancou a sessão desta terça-feira sem tendência definida, a negociar na linha de água, com o PSI a recuar uns muito leves 0,02% para 5.966,45 pontos. Das 15 cotadas no principal índice português, três sobem, oito descem e quatro (a Jerónimo Martins, a REN, a Nos e a Corticeira Amorim) mantêm-se inalteradas face à cotação de fecho da sessão anterior.Depois de já ter liderado os ganhos na segunda-feira, a Galp Energia volta esta manhã a ser a empresa que mais avança, 0,46%, replicando o movimento ascendente dos preços do petróleo e beneficiando de um mudança positiva na recomendação, por parte do JB Capital Markets. O banco de investimento passou de "manter" para recomendar "comprar" em relação às ações da petrolífera portuguesa.No segundo lugar do pódio está a EDP Renováveis, a avançar 0,21%. Por outro lado a casa mãe do grupo está do lado das perdas, a desvalorizar 0,11%. A completar o trio dos ganhos está a Sonae, que sobe 0,18%.A cotada que mais pesa no índice é a Mota-Engil, a ceder 0,81%.Destaque ainda para o BCP que cai 0,35%. Depois de ontem os investidores terem dado um sinal positivo ao planoDe resto, pela Europa, as principais praças seguem maioritariamente no vermelho, com o Stoxx 600 - o índice de referência para o bloco e que agrega as maiores empresas europeias - a desvalorizar 0,25%.Notícia atualizada