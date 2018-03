Amazon destronou Google e é segunda empresa mais valiosa

General Ciresp

Há 2 horas

Oh minha boa e sumarenta laranjinha,ja dizia o nosso avo dorminhoco do banco de portugal:procure-se nao meter os ovos todos no mesmo cesto.Mas esta ave rapina(Jeff bezos)nao sossega enquanto nao o conseguir.Que nao tenha uma recaida como o Facebook.O mundo esta armadilhado de gatunos.