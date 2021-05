AMC ganha mais de 30% e já vale mais de 17 mil milhões

O grupo de pequenos investidores da plataforma Reddit, que já garantiu ganhos generosos a empresas como a GameStop, voltou a ‘atacar’. Esta quinta-feira, as ações da rede de cinemas AMC ganharam 35% e, já na sessão desta sexta-feira, a abertura também foi feita em terreno positivo.Ao arranque da sessão em Nova Iorque, as ações da AMC ganharam 18%, uma subida que continua a ser de dois dígitos, numa semana que fica marcada por ganhos. Com a subida, o valor de mercado da companhia elevou-se para os 16 mil milhões de dólares.Por volta das 14h40, os títulos da AMC continuam a avançar, registando uma subida de 32,43%, para os 35,12 dólares, chegando a um máximo de 52 semanas. A capitalização bolsista atingiu um novo marco, deixando a empresa já nos 17 mil milhões de dólares.Os títulos da AMC continuam a usufruir da popularidade conquistada entre o grupo de investidores que se concentra na plataforma Reddit. As chamadas "meme stocks", grupo onde se inclui a AMC ou a cadeia de lojas de jogos GameStop, têm registado consideráveis subidas desde o arranque do ano. No caso da AMC, a subida contabilizada desde o arranque do ano ronda já os 1.500%.Segundo dados citados pela CNCB, a valorização da AMC ao longo da semana já representou perdas de 1,3 mil milhões de dólares para os "short sellers", que apostam na queda de ações. Esta técnica, usada por fundos de investimento, pede a bancos ações emprestadas de algumas empresas, pagando um juro sobre esta operação. Os títulos são depois vendidos de imediato, mesmo que ainda não sejam detidos pelos fundos. Como a expectativa de uma queda é elevada, quem recorre ao "short selling" espera que os preços da cotação caiam para comprar o mesmo volume de ações a um preço muito inferior, voltando a entregar as ações ao banco. No final, o lucro está na diferença entre o preço mais alto a que venderam a ação emprestada do banco e o preço idealmente mais baixo da compra posterior para entregar ao banco.A AMC tem cerca de 5 mil milhões de dólares em dívida. Devido à pandemia, que ditou o encerramento das salas de cinema, acelerando a estreia de filmes em serviços de streaming, a empresa viu as receitas encolher. Além das circunstâncias da pandemia, que continua a obrigar a uma redução do número de espectadores nas salas, a empresa enfrenta ainda a concorrência de outras empresas do setor e ainda dos serviços de streaming.