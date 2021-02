GameStop valoriza mais de 80% na pré-abertura relançando a procura pelas "meme stocks"

com a demissão do seu diretor financeiro, Jim Bell, que abandonará o cargo a 26 de março.O que é facto é que o sentimento bélico regressou ao fórum onde tudo começou, com vários utilizadores do Wall Street Bets a ordenar aos restantes que comprem ações da GameStop. É o caso do utilizador mencionado abaixo que pede aos restantes "habitantes" deste fórum para acordarem e comprarem ações da empresa, porque era preciso "vencer a guerra".Há uma semana, no dia 18 de fevereiro, Keith Gill - o utilizador do Reddit "DeepFuckinValue" que desencadeou a corrida às ações da GameStop - disse no Congresso norte-americano, numa audição do comité de Finanças, que continuava a achar a empresa atrativa para investir, levando a uma subida de 13% das ações, entretanto anulado.O "ataque" dos investidores amadores de retalho a vários fundos de investimento de Wall Street que apostaram na queda das ações da GameStop provocou uma queda de 12,5 mil milhões de dólares para esses "hedge funds" no mês de janeiro, segundo os dados da Ortex.Estas perdas foram provocadas por milhões de pequenos investidores em todo o mundo, que se organizaram através do fórum Wall Street Bets, no Reddit, para comprarem ações em massa de várias empresas, onde os fundos estavam expostos, mas a apostarem na sua queda ("short selling"). Esta corrida às ações da Gamspot levou a sua cotação a valorizar cerca de 400% na última semana de janeiro.