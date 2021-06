Exército de pequenos investidores catapulta GameStop para índice de maiores capitalizações

Esta segunda-feira, 28 de junho, será publicada a lista final das componentes dos índices bolsistas norte-americanos Russell 1000 e Russell 2000. Depois da publicação, a reconstituição dos referidos índices entra de imediato em vigor.

O Russell 1000 e 2000 são subconjuntos do índice Russell 3000 – o primeiro representa as principais 1.000 empresas por capitalização de mercado nos EUA, ao passo que o segundo mede o desempenho das 2.000 empresas de menor capitalização que estão incluídas no Russell 3000.

A GameStop fez manchetes no final de janeiro, quando uma ação concertada de investidores amadores para comprar ações de cotadas onde os grandes hedge funds detinham maiores posições curtas (apostavam na sua queda - o chamado "short selling") levou a fortes perdas destes fundos – e à escalada dessas cotadas.

Uma das cotadas onde o "exército de pequenos investidores" apostou foi precisamente a GameStop – que escalou perto de 400% na última semana de janeiro e terminou o mês com uma valorização superior a 1.600%.

Depois disso, continuou a ser alvo de grande interesse e atualmente acumula um ganho anual de 1.114,65%%. Fechou a primeira sessão do ano (4 de janeiro) a valer 17,25 dólares e chegou a um pico intradiário de 483 dólares a 28 de janeiro.

Isto leva a que a retalhista dos videojogos ttransite do Russell 1000 para o Russell 2000, pelo que se soube na sexta-feira. No entanto, segundo a Bloomberg, a AMC não faz parte das novas entradas no Russell 1000.

A AMC, recorde-se, continua a usufruir da popularidade conquistada entre o grupo de investidores que se concentra na plataforma Reddit. As chamadas "meme stocks", grupo onde se inclui a AMC e a GameStop, têm registado consideráveis subidas desde o arranque do ano – com o exército de pequenos investidores a aumentar a aplicação de dinheiro nestas ações para penalizar os grandes investidores que apostam na sua queda.

E estas fortes subidas das cotações têm levado ao consequente aumento da capitalização bolsista. Para já, ao que se sabe, a AMC não sobe ao escalão seguinte dos índices, mas a GameStop fará a sua entrada no cobiçado Russell 1000.