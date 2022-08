Antecipação cresce em torno de Powell, mas Wall Street esboça sorriso

fabricante de equipamentos fitness conectados,

20,36% na sequência de um

acordo com a Amazon para vender os seus produtos nos Estados Unidos, tombou hoje 18,32%. A empresa revelou esta quinta-feira resultados trimestrais abaixo das expectativas e aponta para um crescimento no próximo trimestre também ele abaixo do esperado pelos analistas.

Os principais índices de Wall Street negociaram nos primeiros dois dias da semana apreensivos com o discurso de Jerome Powell, presidente da Reserva Federal norte-americana (Fed), esta sexta-feira, mas essa expectativa negativa parece estar a desvanecer-se.Esta quinta-feira os três principais índices de Wall Street seguiram a sorrir e encerraram o segundo dia em terreno positivo.O industrial Dow Jones valorizou 0,98% para 33.292,05 pontos. Ao passo que o "benchmark" mundial por excelência, S&P 500, ganhou 1,41% para 4.199,21 pontos e o tecnológico Nasdaq Composite subiu 1,67% para 12.639,27 pontos.O simpósio da Fed que se iniciou hoje em Jackson Hole, nas montanhas do Wyoming, e decorre ao logo de três dias, está na mira dos investidores que esperam assim compreender melhor os próximos passos a tomar pelo banco central norte-americano em relação à política monetária."As ações norte-americanas estão a subir antes do discurso de Powell à medida que aumenta a preocupação dos investidores se a Fed vai fazer algum erro na luta contra a inflação", indica Edward Moya, analista da Oanda à Bloomberg. "Toda a gente se lembra do erro de Powell no ano passado em Jackson Hole de que a inflação era apenas transitória, por isso ele vai estar extra motivado para que a sua mensagem seja clara e agressiva sobre combater a inflação".O dia ficou ainda marcado por comentários de dois membros da Fed. Por um lado, a governadora do Kansas, Esther George, revelou que a autoridade monetária ainda não subiu as taxas de juro para valores que pesem na economia e afirmou que as taxas vão ter de estar acima de 4% durante algum tempo. Por outro lado, o governador de Atlanta, Rafael Bostic, esclareceu que ainda não sabia como ia votar na reunião de setembro, entre uma subida de 50 ou de 75 pontos base.Os investidores estão ainda a analisar dados do PIB nos Estados Unidos que foi revisto em alta e contraiu 0,6% no segundo trimestre, um pouco acima da estimativa de julho que apontava para uma quebra de 0,9% nos segundos três meses do ano. Ainda assim, a economia dos EUA mantém-se em recessão técnica.Entre os principais movimentos de mercado esteve a Tesla está a desvalorizar 0,34%, ao contrário do que seria expectável, uma vez que entra esta terça-feira em vigor o "stock split" de uma ação para três, aprovada em reunião de acionistas no início de agosto. Em junho, no anúncio da operação, a empresa liderada por Elon Musk tinha explicado que o objetivo passava por "redefinir o preço das ações para que os trabalhadores [da Tesla]" consigam ter maior flexibilidade na gestão do seu capital, bem como tornar as ações mais acessíveis a investidores de retalho, para quem o valor atual tornava a compra inacessível.Já a Peloton,depois de esta quinta-feira ter chegado a valorizar