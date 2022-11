Ao terceiro dia Wall Street respira e veste-se de verde

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Wall Street terminou o último dia da semana a recuperar das perdas vividas nos dois últimos dias e a negociar em terreno positivo, numa altura em que o grande foco têm sido comentários de membros da Reserva Federal norte-americana, que não dão sinais de abrandamento da subida das taxas de juro na reunião de dezembro da autoridade monetária.Esta sexta-feira foi a vez de a presidente da Fed de Boston, Susan Collins, ter afirmado que existiam poucos sinais de que a pressão inflacionista estaria a desvanecer-se. Já ontem o presidente da Fed de St.Louis, James Bullard, afirmou a necessidade de a taxa de juro de referência ter de subir ainda mais para fazer frente à inflação.Também Mary Daly, presidente do banco central de São Francisco, afirmou que um abrandamento nos aumentos dos juros diretores estava para já "fora da mesa".

O industrial Dow Jones subiu 0,59% para 33.745,69 pontos, acompanhado pelo S&P 500 - que somou 0,48% para 3.965,52 pontos. Já o tecnológico Nasdaq Composite avançou apenas 0,01% para 11.146,06 pontos.



"Os mercados estão numa espécie de impasse", antes de alguns dados económicos de grande importância, explicou Lauren Goodwin, analista da New York Life Investments, à Reuters.



"O que está a conduzir o mercado acionista é claro a Fed e as forças gravitacionais que a subida das taxas de juro têm no complexo das ações como um todo", explicou ainda Goodwin.