Credit Suisse perde 550 milhões em bolsa com saída de Horta Osório

"Horta Osório demitiu-se do cargo de CEO do Credit Suisse no domingo, no meio de múltiplos escândalos pelo seu incumprimento das regras de quarentena da covid-19. Toda esta situação é bastante problemática para o banco, uma vez que Horta Osório tinha sido obrigado a melhorar a atual gestão do banco, que tinha estado em ruínas devido ao escândalo da falência do banco envolvendo a Archegos Capital", consideram os analistas da XTB, numa nota de reação ao anúncio.



9,33 francos suíços (o equivalente a cerca de 8,945 euros) na sessão desta segunda-feira em bolsa. Em termos de capitalização bolsista, foi um tombo de

549,4 milhões de euros) para os atuais





23.711 milhões de euros). A saída de Horta Osório é o culminar de um ano desastroso para o Credit Suisse, no seguimento dos escândalos do Greensill Capital e do Archegos Capital Management, que custaram ao banco mais de cinco mil milhões de dólares. A derrocada do Greensill foi o primeiro dos dois grandes revezes sofridos em 2021, seguindo-se logo depois a implosão da Archegos Capital Management, que o banco suíço tinha financiado com milhares de milhões de euros.



A decisão foi tomada na sequência de uma investigação interna após o gestor ter admitido que quebrou as regras decretadas na Suíça. No final de novembro, o gestor português terá violado a lei na Suíça, com uma viagem entre Zurique e Londres, um dia depois de ter sido imposta a quarentena de 10 dias nas chegadas do Reino Unido e de outros países devido à variante ómicron.



"Lamento que várias das minhas ações pessoais tenham levado a dificuldades para o banco e comprometido a minha capacidade de o representar interna e externamente", indicou Horta Osório na declaração. "Desta forma, acredito que a minha demissão tem em conta o interesse da instituição e dos seus acionistas nesta altura crucial".



O banco nomeou Axel P. Lehmann, um membro do conselho do Credit Suisse que supervisiona o comitê de risco do banco, para substituir Horta Osório, com efeitos imediatos.

A crise no Credit Suisse agravou-se. Após uma polémica relacionada com incumprimento de regras da covid-19, o chairman António Horta Osório resolveu abandonar o banco, numa decisão que está a ser vista pelos investidores como um potencial entrave à reestruturação que o banqueiro português foi chamado a operar. As ações do banco suíço tombaram 2,26%