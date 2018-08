BCP e papeleiras animam PSI-20 em sessão de fortes ganhos

O principal índice nacional soma mais de 1%, num dia em que o BCP e as papeleiras avançam acima dos 2%, com a Navigator a valorizar mais de 4%. Lisboa e a Europa respiram de alívio com bons sinais da Turquia.

A bolsa nacional segue com ganhos de mais de 1%, destacando-se entre as pares europeias, que também seguem a somar. As principais praças do Velho Continente invertem a tendência negativa vivida nos últimos dias, quando a crise na Turquia tingiu os mercados de vermelho.

Esta quarta-feira foram dois os anúncios a travar os receios dos investidores. Por um lado, o Qatar disponibilizou-se a investir 15 mil milhões de dólares na economia turca, enquanto a Alemanha se afirma como um possível aliado de Ancara para tentar travar esta crise financeira.

Em Lisboa, o PSI-20 avança 1,34% para os 5.489,90 pontos, impulsionado sobretudo pelo BCP e pelas papeleiras. O banco liderado por Miguel Maya, um dos títulos mais permeáveis ao sentimento na Europa, sobe 2,11% para os 25,69 cêntimos, depois de três sessões com sinal negativo.

A Navigator lidera os ganhos ao somar 4,05% para os 4,47 euros após um ciclo de quatro sessões em queda. Esta empresa sofreu fortes descidas desde que os EUA anunciaram uma taxa de 37% sobre as vendas da Navigator naquele país.

No mesmo sector, Altri e Semapa acompanham a trajectória ascendente com ganhos de 1,82% para os 8,41 euros, no caso da primeira, e de 2% no caso da segunda, que se mantinha em terreno negativo há sete sessões.

Destaque ainda para o sector do retalho, com a Jerónimo Martins a apreciar 1,62% para os 12,875 euros e a Sonae a avançar 1,71% para os 95,2 cêntimos.

De momento, o sentimento positivo só não se estende a duas cotadas: a Corticeira Amorim, que fica pelo vermelho com uma queda de 0,37% para os 10,68 euros e a Ibersol, que se mantém inalterada nos 9,60 euros.