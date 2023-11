BCP, Galp e EDP levam Lisboa ao verde. Altri pula 4%

O índice de referência nacional, PSI, subiu 0,7% para 6.324,80 pontos, com a maioria das cotadas em terreno positivo: 10 valorizaram, cinco desvalorizaram e os CTT terminaram inalterados.



A registar o maior ganho do dia esteve a Altri, que pulou 3,99% para 4,850 euros, um máximo de inícios de novembro de 2022.A fabricante de pasta e papel dá assim continuidade à subida de mais de 5% na sexta-feira. A empresa liderada por José Soares de Pina chegou hoje a valorizar mais de 5%, após ter anunciado que vai acompanhar o novo aumento do preço da pasta de papel realizado pela Suzano, para o mês de dezembro.No pódio esteve ainda o BCP, que somou 1,88% para 0,2922 euros, juntamente com a Greenvolt que valorizou 1,72% para 6,805 euros, em máximos de meados de junho deste ano.Entre os pesos pesados, a Galp subiu 1,23% para 13,63 euros, acompanhando a subida dos preços do petróleo, tanto nos Estados Unidos como na Europa. Já a EDP somou 1,03% para 4,323 euros, renovando máximos de finais de agosto.Em sentido oposto, a EDP Renováveis esteve entre as quatro que mais caíram, ao recuar 0,21% para 16,29 euros. A Jerónimo Martins foi a segunda que mais perdeu ao ceder 0,55% para 21,64 euros. Por sua vez, a Mota-Engil deu a maior queda, ao descer 1,22% para 3,235 euros.

A bolsa nacional terminou a sessão desta segunda-feira no verde, com as praças europeias em terreno misto, num dia em que os investidores estiveram a aguardar novos catalisadores