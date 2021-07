Boas contas trimestrais e economia dos EUA acima do nível pré-pandemia dão gás às bolsas

O índice industrial Dow Jones fechou a somar 0,44%, para se fixar nos 35.084,15 pontos. Durante a sessão atingiu o nível mais elevado de sempre, nos 35.171,52 pontos.

Já o Standard & Poor’s 500 avançou 0,42%, para 4.419,03 pontos. Durante o dia estabeleceu um novo máximo histórico, nos 4.429,97 pontos.

Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite valorizou 0,11% para 14.778,26 pontos. Na negociação intradiária chegou aos 14.833,74 pontos, muito perto do recorde de 14.863,65 pontos.

Os investidores aplaudiram o facto de a economia norte-americana ter crescido solidamente no segundo trimestre (6,5% em ritmo anualizado), colocando o PIB num patamar acima do seu pico pré-pandémico – se bem que o ritmo de crescimento tenha sido mais lento do que o esperado pelos economistas, sublinha a Reuters.

A contribuir para animar os intervenientes de mercado estiveram também cotadas de peso que têm reportado contas trimestrais acima do estimado, como a Ford Motors e a Yum Brands (dona da KFC).

Hoje será a vez de a Amazon divulgar os seus resultados referentes ao período de abril a junho.

A Tesla disparou perto de 5% e foi um dos grandes impulsos do S&P 500, seguindo-se a Apple – que recuperou das perdas de quarta-feira (as contas trimestrais foram muito boas, mas a empresa da maçã advertiu que o atual trimestre poderá não ser tão robusto, o que a penalizou em bolsa).

Do lado negativo na sessão de hoje, destaque para o Facebook, que perdeu em torno de 4%. Ontem reportou as suas contas do segundo trimestre, com os lucros e receitas a superarem as expectativas, mas desiludiu no número de utilizadores mensais ativos.

Destaque ainda para a plataforma de negociação Robinhood, que hoje se estreou em bolsa e fechou a cair face ao preço de abertura.

O valor a que a corretora online abriu, fixado no IPO, foi 38 dólares, mas a nova cotada enfrentou uma sessão de grande volatilidade, tendo chegado a afundar 11% e a recuperar para -0,19%. Terminou depois a ceder 8,37% para 34,32 dólares.