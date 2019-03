Na bolsa nacional, as quedas são generalizadas, com a Mota-Engil a ser a cotada que mais se destaca, ao perder mais de 5%. Em queda segue também a EDP Renováveis, que cede mais de 2%, e o BCP, que recua mais de 1%, tendo já atingido o valor mais baixo desde dezembro.



Do lado oposto está a EDP, ao subir 0,26% para 3,439 euros, tendo atingido um novo máximo de agosto. Em alta está também a Galp Energia, ao apreciar 0,47% para 13,90 euros.



Já a ditar uma queda mais pronunciada da bolsa nacional estão os CTT, ao cederem mais de 2% pata 2,57 euros, o que corresponde a um novo mínimo histórico. A cotada liderada por Francisco de Lacerda continua a acumular quedas,



O PSI-20 cai 0,42% para 5.138,92 pontos, com 10 cotadas em queda, quatro em alta e quatro inalteradas. O principal índice da bolsa nacional segue assim a negociar no valor mais baixo desde 28 de fevereiro. Entre as praças europeias o arranque foi também de fortes quedas, numa altura em que os investidores receiam uma travagem acentuada da economia mundial.O movimento de queda acentuou-se na sexta-feira, após conhecidos dados económicos na Europa, e prolonga-se esta segunda-feira, tendo já sido vivido na Ásia.