Bolsa de Lisboa abre com pé direito com ganho de 1% do BCP

Neste momento existem cerca de

22,6 milhões de infetados em todo o mundo, com o número de mortes a ultrapassar os 790 mil.





fundo Greenwood Builders, associado a Steven Wood, administrador dos CTT e terceiro maior acionista, continua a reforçar a participação na cotada, tendo investido cerca de 377 mil euros desde a passada sexta-feira, de acordo com um

enviado à CMVM.

As aquisições realizadas na passada sexta-feira (dia 14), segunda e terça-feira (17 e 18 de agosto) totalizam 130.961 ações, num investimento de 376.735,86 euros.

Desde o início do ano, o fundo ligado a Steven Wood já adquiriu perto de 912 mil ações dos CTT, num investimento que ronda os 1,5 milhões de euros.

O índice PSI-20 abriu esta última sessão da semana a valorizar 0,21% para os 4.368,98 pontos, acompanhando o cenário das congéneres europeias, que negoceiam ainda à boleia dos novos máximos históricos registados ontem em Wall Street.Ontem, o Nasdaq Composite conseguiu registar um novo máximo histórico, com a procura por produtos ligados à tecnologia a continuar em força. Este desempenho está hoje a contagiar a prestação europeia.Contudo, as notícias do lado sanitário não são otimistas, com uma nova onda de infetados com coronavírus a propagar-se pela Europa, com Espanha a ser dos países mais visados.Por cá, com nove cotadas em alta, quatro em queda e cinco a negociar de forma estável, o destaque vai para o BCP, que hoje regressa aos ganhos com uma valorização de 1,07% para os 10,42 cêntimos por ação.A Galp avança 0,24% para os 9,132 euros por ação, num dia em que os preços do petróleo se voltam a aproximar de máximos de cinco meses. Com ganhos mais tímidos está a EDP, que avança 0,07% para os 4,271 euros por ação, enquanto que a EDP Renováveis perde 0,43% para os 13,90 euros.Os CTT negoceiam de forma estável nos 2,75 euros por ação. Ontem, já depois do fecho de sessão, soube-se que o