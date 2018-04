Bolsa de Lisboa abre em alta de 0,3%

A bolsa de Lisboa abriu a sessão desta terça-feira, 17 de Abril, em alta de 0,3% para 5.470,58 pontos, depois de ter fechado a primeira sessão da semana a perder 0,43%.A Jerónimo Martins é entre as empresas do PSI-20 a que mais sobe. Arrancou o dia com uma valorização de 1% para cotar nos 14,495 euros.No arranque desta terça-feira, o BCP contribuía com uma subida de 0,46% para 28,24 cêntimos, e a EDP acrescentava ao seu valor de fecho de segunda-feira mais 0,35% para 3,168 euros. Também a Galp está a valorizar 0,13% para 15,73 euros.Fora da montra principal da bolsa, a Martifer, e depois de ter apresentados lucros pela primeira vez em sete anos , está a valorizar 9,8% para 0,369 euros.Do lado das quedas é a Cofina, com uma desvalorização de 1%, e a Inapa com uma queda de 1,63% que lideram as perdas neste arranque de sessão.A bolsa de Lisboa abriu em ligeira alta, depois de terem sido conhecidos os dados referentes ao crescimento da segunda maior economia mundia. A China cresceu 6,8% no primeiro trimestre do ano , acima das estimativas dos analistas.