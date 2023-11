Bolsa de Lisboa acorda no verde. Sonae sobe mais de 2%

A bolsa nacional começou a sessão em terreno positivo, com 11 cotadas no verde, enquanto na Europa ainda paira alguma indefinição entre as praças que já estão a negociar a esta hora.



Miguel Baltazar Cláudia Arsénio 08:17









... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante



O PSI valoriza 0,41% para 6.256,88 pontos, com 11 cotadas em alta, três em queda e duas inalteradas — Ibersol e Corticeira Amorim.



aos discursos dos líderes dos bancos centrais. Tanto a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, como o homólogo da Reserva Federal (Fed) norte-americana, Jerome Powell, falam esta quinta-feira em eventos.O PSI valoriza 0,41% para 6.256,88 pontos, com 11 cotadas em alta, três em queda e duas inalteradas — Ibersol e Corticeira Amorim. A liderar os ganhos está a Sonae que avança 2,13% para 0,96 euros. Segue-se o setor energético com a Greenvolt a somar 1,45% para 6,64 euros, a REN a subir 1,03% para 2,46 euros, a EDP a valorizar 0,53% para 4,167 euros e a EDP Renováveis a ganhar 0,50% para 15,93 euros.



Também os pesos pesados BCP e Galp estão a negociar no verde. O banco liderado por Miguel Maya avança 0,32% para 0,2820 euros e a petrolífera soma uns ligeiros 0,07% para 13,415 euros.



Do lado das perdas, destaque para as papeleiras. A Semapa desliza 0,44% para 13,60 euros e a Navigator tomba 0,21% para 3,73 euros. O peso pesado Jerónimo Martins desvaloriza 0,09% para 22,28 euros.





A liderar os ganhos está a Sonae que avança 2,13% para 0,96 euros. Segue-se o setor energético com a Greenvolt a somar 1,45% para 6,64 euros, a REN a subir 1,03% para 2,46 euros, a EDP a valorizar 0,53% para 4,167 euros e a EDP Renováveis a ganhar 0,50% para 15,93 euros.Também os pesos pesados BCP e Galp estão a negociar no verde. O banco liderado por Miguel Maya avança 0,32% para 0,2820 euros e a petrolífera soma uns ligeiros 0,07% para 13,415 euros.Do lado das perdas, destaque para as papeleiras. A Semapa desliza 0,44% para 13,60 euros e a Navigator tomba 0,21% para 3,73 euros. O peso pesado Jerónimo Martins desvaloriza 0,09% para 22,28 euros. A praça portuguesa abriu a sessão desta quinta-feira no verde, depois de dois dias em que o PSI foi bastante abalado pela crise política. Tal como as congéneres europeias, a bolsa de Lisboa vai estar também atenta Saber mais Bolsa de Lisboa bolsas mercados euronext PSI

Bolsa de Lisboa acorda no verde. Sonae sobe mais de 2%









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Bolsa de Lisboa acorda no verde. Sonae sobe mais de 2% O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar