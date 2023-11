Lisboa pinta-se de verde, com quatro cotadas a subir pelo menos 1%

A bolsa de Lisboa encerrou a sessão desta quinta-feira, seguindo a tendência no resto da Europa.





A principal montra da bolsa nacional, o PSI, valorizou 0,59% para 6.268,27 pontos. Entre as 16 cotadas que compõem o índice, a esmagadora maioria fechou no verde (15), com quatro empresas a subir pelo menos 1%. Apenas uma cotada fechou no vermelho.



A Mota-Engil comandou os ganhos, ao ter somado 2,31% para 3,09 euros, tendo sido seguida da Sonae, que cresceu 1,65% para 0,9555 euros.



Ainda no setor do retalho, a Jerónimo Martins avançou ligeiramente (0,09%) para 22,32 euros.



Entre as papeleiras, a Semapa valorizou 1,02% para 13,80 euros, enquanto a Altri subiu 0,26% para 4,58 euros e a Navigator arrecadou 0,16% para 3,74 euros.



No setor energético, a REN subiu 0,82% para 2,45 euros, um dia antes de apresentar as contas do trimestre e o somatório para os primeiros nove meses do ano. A empresa tinha inicialmente marcado a divulgação dos resultados para esta quinta-feira, mas acabou por reagendar para esta sexta-feira.



A Galp ganhou 0,82% para 13,52 euros, num dia em que o petróleo arrecada mais de 1% tanto no mercado londrino, como em Nova Iorque. A Greenvolt cresceu 0,99% para 6,61 euros e a EDP somou 9,58% para 4,17 euros.



Já a EDP Renováveis foi a única cotada do setor energético e do PSI a terminar o dia em terreno negativo, ao perder 0,35% para 15,8 euros.



O BCP valorizou 0,57% para 0,2827 euros.





Fora do PSI, a Cofina somou 3,67% para 0,452 euros. Esta quarta-feira, 8 de novembro - já depois da sessão -foi comunicado à CMVM que foi concluída a operação de compra da Cofina SGPS pelo consórcio constituído pela Sorolla, S.A.; LivreFluxo, S.A.; CR7, S.A.; Actium Capital,S.A., e Caderno Azul, S.A.





Leia Também Europa avança à boleia das farmacêuticas

(Notícia atualizada às 16:53 horas).