Bolsa de Lisboa arranca no verde. BCP lidera

Depois de ontem ter escapado à maré vermelha que dominou as principais praças europeias, com o setor energético a manter o PSI inalterado, esta terça-feira a bolsa de Lisboa acorda em terreno positivo. O principal índice português avança 0,21% para 6.016,97 pontos. Das 15 empresas cotadas, nove sobem, quatro descem e duas mantêm-se inalteradas.O BCP lidera os ganhos, a avançar 1,71%, depois de ontem ter recebido luz verde do Banco Central Europeu ao seu novo conselho de administração. A presidente do ISEG, Clara Raposo, e Teófilo da Fonseca ficaram fora da equipa.Esta manhã, o setor da energia - com maior representatividade na praça portuguesa - continua a mostrar um bom desempenho, com a EDP Renováveis a avançar 0,33%, a EDP a somar 0,27%, a Greenvolt a subir 0,22% e a REN a apreciar 0,19%. A Galp Energia mantém-se a esta hora inalterada, numa altura em que o petróleo negoceia com tendência mista nos mercados internacionais.Com sinal verde está também a Mota-Engil (0,50%), estendendo os ganhos da sessão anterior, os CTT (0,77%), no dia em que o seu CEO, João Bento, vai ser ouvido na Assembleia da República, e ainda a Altri (0,18%) e a Navigator (0,05%).Em sentido inverso, a Jerónimo Martins - a cotada com o maior peso no PSI - lidera as perdas, a ceder 0,45%, seguida da Semapa (-0,44%), da Corticeira Amorim (-0,30%) e da Nos (-0,11%).A Sonae, que hoje apresenta uma nova marca de seguros de saúde, mantinha-se - a par da Galp - inalterada nos primeiros minutos da negociação.