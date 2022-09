Cotadas da energia impedem queda do PSI mas não travam fecho morno

A praça lisboeta encerrou a primeira sessão da semana na linha de água, com o índice de referência nacional inalterado face a sexta-feira, nos 6.004,36 pontos, com cinco cotadas no verde e dez no vermelho.



Foram os títulos da energia que acabaram por dar gás ao PSI, mas sem conseguirem colocar o índice em terreno positivo.

No resto da Europa, a tendência foi de queda, com os setores automóvel e da banca entre os que mais terreno perderam, sendo que o do petróleo & gás foi um dos poucos em alta.

Por cá, o título que mais sustentou o PSI foi a Galp Energia, a somar 1,62% para 11,30 euros, numa sessão em que os preços do crude sobem em torno de 3% em Londres e Nova Iorque – animados pela decisão da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus parceiros (OPEP+) de reduzir em 100.000 barris diários a sua oferta a partir de outubro.





Também a EDP Renováveis brilhou, a valorizar 1,26% para 24,11 euros. Já a casa-mãe avançou 0,90% para 4,80 euros.

Ainda na energia, a REN subiu 0,38% para 2,65 euros, ao passo que a Greenvolt cedeu terreno – mas muito marginalmente, ao deslizar 0,11% para 9,12 euros.

A completar o leque das cinco cotadas que encerraram no verde esteve a Mota-Engil, que registou um acréscimo de 1,17% para 1,21 euros. Isto no dia em que o CaixaBank/BPI reviu em alta o preço-alvo da construtora – de 1,52 euros para 1,65 euros, o que lhe confere um potencial de subida de 36,36%.





Entre as quedas, o setor mais castigado foi o das papeleiras, com a Semapa a cair 2,96% para 13,76 euros, a Navigator a recuar 2,29% para 3,84 euros e a Altri a perder 1,81% para 5,44 euros.







(última atualização às 17:04)