Bolsa de Lisboa arranca semana no vermelho. CTT afundam mais de 3%

A bolsa de Lisboa arrancou a semana em terreno negativo, em linha com o sentimento dominante nas principais praças europeias.Depois de na semana passada terem visto o Banco Central Europeu a confirmar um aumento das taxas de juro diretoras nos países da zona euro em julho, os investidores esperam agora que a Reserva Federal norte-americana, na reunião de quarta-feira, indique se vai ou não apostar numa política monetária mais agressiva, depois de os números da inflação nos Estados Unidos terem batido em maio os 8,6%.Por cá, esta manhã o PSI iniciou a sessão de negociação com uma queda de 0,67%, para os 6047,03 pontos, com 12 cotadas a vermelho e apenas três a verde.Os CTT lideram as desvalorizações com um tombo de 3,19%, seguidos do BCP que recua 2,02%, depois de ter visto os analistas do Trigon a indicar que o Millennium bank, o braço polaco da instituição liderada por Miguel Maya, poderá ter que realizar um aumento de capital para suportar as moratórias nos créditos à habitação decididas pelo governo de Varsóvia.Mota-Engil (1,10%) e Corticeira Amorim (-1,17%) caem acima de 1%. Entre os pesos-pesados da bolsa, nas quedas, a Galp Energia e a EDP recuam ambas 0,52% e a Jerónimo Martins desce 0,43%.Em sentido inverso, a liderar os ganhos está a EDP Renováveis com uma subida de 0,31%. Greenvolt (0,29%) e Altri (0,16%) são aos outras duas cotadas que também negociavam, nos primeiros minutos, a verde.