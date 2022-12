Bolsa de Lisboa fecha no verde, com CTT a liderar ganhos

A bolsa de Lisboa fechou a negociação em terreno positivo, em linha com as restantes praças europeias. O PSI subiu 0,39% para os 5.793,05 pontos, com nove das cotadas a registar ganhos, cinco a cederem e uma inalterada.A liderar as subidas estiveram os CTT. A empresa liderada por João Bento somou 1,73% para os 3,23 euros por ação, seguida pela Semapa, que avançou 1,41% para os 12,94 euros por título.Entre as empresas que fecharam a terça-feira com ganhos estão também a Galp, com um avanço de 1,32% para os 11,86 euros, a EDP Renováveis, que somou 0,91% para os 22,11 euros, e a Nos, que viu as ações valorizarem 0,69% para os 3,77 euros.Ainda do lado das subidas esteve a EDP, que viu os títulos crescerem 0,61% para os 4,652 euros, a Jerónimo Martins (0,59% para os 20,56 euros), o BCP (0,42% para os 0,1441 cêntimos) e a Mota-Engil (0,17% para os 1,204 euros).Já a Navigator foi a empresa que mais caiu durante a negociação, tendo fechado o dia com as ações a desvalorizarem 1,12% para os 3,703 euros. Segue-se a Sonae, com uma descida de 1,06% para os 0,929 cêntimos, a Altri, que caiu 1,02% para os 5,325 euros, e a Greenvolt, que recuou 0,12% para os 8,12 euros.Também a Corticeira Amorim fechou a sessão em terreno negativo, tendo os títulos desvalorizado 0,11% para os 8,81 euros.Por fim, a REN manteve-se inalterada, com cada ação a valer 2,585 euros.Notícia atualizada às 16h54