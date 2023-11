Bolsa de Lisboa começa dia agitado pelas contas da Greenvolt e OPA da Sonae

Leia Também Taxa Euribor sobe a três e a seis meses e desce a 12 meses para menos de 4%





Por outro lado, o EBITDA (lucros antes de juros, impostos, amortizações e depreciações) chegou aos 76,9 milhões de euros, "beneficiando do crescimento acentuado de 5,7 vezes no segmento de Utility Scale", que foi "impulsionado pela concretização de transações de ativos na Polónia e o reconhecimento da margem associada aos ativos em operação".



O movimento ocorre depois de esta terça-feira, já depois da sessão bolsista, a empresa liderada por João Manso Neto ter reportado lucros de 5,9 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, uma quebra de 64,7% face ao mesmo período do ano passado.Por outro lado, o EBITDA (lucros antes de juros, impostos, amortizações e depreciações) chegou aos 76,9 milhões de euros, "beneficiando do crescimento acentuado de 5,7 vezes no segmento de Utility Scale", que foi "impulsionado pela concretização de transações de ativos na Polónia e o reconhecimento da margem associada aos ativos em operação".

Entre as papeleiras, a Navigator recua 0,32% para 3,77 euros e a Semapa e a Altri permanecem inalteradas em 13,48 euros e 4,80 euros, respetivamente.



O BCP desliza 0,23% para 0,3095 euros.



acaba de lançar uma oferta pública voluntária de aquisição (OPA) sobre a totalidade das ações da retalhista finlandesa Musti, em que a empresa liderada por Cláudia Azevedo já detinha uma posição minoritária. Já Jerónimo Martins cede ligeiramente (-0,09%) para 22,32 euros.Entre as papeleiras, a Navigator recua 0,32% para 3,77 euros e a Semapa e a Altri permanecem inalteradas em 13,48 euros e 4,80 euros, respetivamente.O BCP desliza 0,23% para 0,3095 euros.

A bolsa de Lisboa começou a sessão desta quarta-feira, 29 de novembro, em terreno negativo com os investidores atentos às últimas apresentações de contas da época de resultados e de olhos postos na Finlândia, onde arranca uma operação em bolsa levada a cabo pela Sonae.A principal montra da praça nacional, o PSI, recua 0,12% para 6.430,66 pontos. Das 16 cotadas que compõem o índice, oito negoceiam em terreno negativo, cinco no verde e três permanecem inalteradas.No arranque das negociações a Greenvolt afundava 3,17%, tendo entretanto invertido a tendência, estando a subir ligeiramente (0,07%) para 6,95 euros.Olhando para o restante setor energético, a Galp comanda as perdas do PSI, ao desvalorizar 0,47% para 13,68 euros, num dia em que o petróleo negoceia de forma mista, à espera da reunião da OPEP+, reagendada para esta quinta-feira.A EDP recua 0,18% para 4,36 euros, enquanto o braço das renováveis negoceia muito perto da linha de água (0,06%) para 16,11 euros. A REN permanece inalterada em 2,44 euros.No setor do retalho o sentimento é misto. A Sonae recua 0,11% para 0,94 euros, momentos depois de ter comunicado ao mercado que