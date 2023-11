Sonae lança OPA de 868 milhões na Finlândia

Consórcio do grupo liderado por Cláudia Azevedo em parceria com dois administradores e o CEO da Musti, empresa líder de mercado no retalho de produtos para animais de estimação nos países nórdicos.

Sonae lança OPA de 868 milhões na Finlândia









