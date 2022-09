Bolsa de Lisboa estende perdas e segue em mínimos de março

quer na Câmara dos Deputados quer no Senado. Ainda hoje é esperada uma declaração de Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu, no Comité dos Assuntos Económicos e Monetários do Parlamento Europeu.

A bolsa de Lisboa segue a negociar com perdas no arranque da sessão esta manhã, depois da queda da passada sexta-feira em que retornou a mínimos de março, tendo o pior dia desde junho.O PSI desvaloriza 0,19% para 5.477,26 pontos, com seis cotadas no verde e nove no vermelho.Entre as maiores perdas está a Semapa que cai 3,37%, seguida pelo BCP que desvaloriza 1,83% e os CTT que perdem 1,53%.Ainda a registar quedas acima de 1% está a Mota-Engil (-1,09%), mesmo apesar de estar perto de assegurar a construção de três linhas de metro na América Latina, no valor de mais de quatro mil milhões de euros. A par com a construtora está a Galp que recua 1,06%.No setor das energias renováveis, a Greenvolt perde 0,47%, ao passo que a EDP Renováveis cede 0,09%.A registar ganhos está a Navigator que sobe 1,22%, a Altri que ganha 1,07% e a Jerónimo Martins que fecha o pódio a avançar 0,95%. Já a EDP soma 0,61%.Esta segunda-feira os mercados estão a reagir à vitória de Giorgia Meloni, que alcançou uma maioria absoluta