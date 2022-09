Lisboa em mínimo de seis meses com pleno de quedas. Galp afunda 7%

O PSI tombou 3,37%, para os 5.487,44 pontos, mínimo desde março e registando o pior desempenho entre as praças europeias. Esta foi ainda a maior queda da praça nacional desde 10 de junho. Lisboa acompanhou as fortes quedas dos principais mercados mundiais, ainda a digerir as previsões de elevadas taxas diretoras pela Fed até 2024, bem como o plano britânico de corte de impostos. Os investidores temem uma recessão global longa e dura.Todas as 15 cotadas do índice fecharam no vermelho, tendo mesmo todas sofrido quebras de mais de 1%.A Galp liderou as perdas ao afundar 6,99%, acompanhando as quedas nos preços do petróleo, que recuaram para níveis inéditos desde janeiro. A empresa liderada por Andy Brown acabou por não beneficiar da subida do "preço-alvo" por parte da Jefferies Também fortemente castigadas foram as ações dos CTT (-6,43%), Sonae (-5,64%) e Altri (-5,15%).No setor elétrico, a Greenvolt recuou 2,62%, a EDP Renováveis caiu 2,17%, a EDP perdeu 2,01% e a REN cedeu 1,39%, sendo a cotada que menos caiu hoje.Nota ainda para as quedas dos pesos pesados Jerónimo Martins e BCP, com recuos de 2,58% e 2,15%, respetivamente.As tensões na Ucrânia e a convicção generalizada de que se avizinha uma recessão longa e dura, aliada aos receios do resultado das eleições italianas deste domingo, levaram a um forte "sell-off" nas bolsas.