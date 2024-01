Bolsa de Lisboa no vermelho à semelhança da Europa. BCP cai mais de 2,5%

o

Segue-se a EDP Renováveis que tomba 0,84% para 16,515 euros, depois de na segunda-feira ter visto



Ainda no setor energético, a EDP também está no vermelho ao ceder 0,71% para 4,452 euros, a Greenvolt desce 0,49% para 8,13 euros e a REN cai 0,21% para 2,335 euros. Já a Galp desvaloriza uns ligeiros 0,07% para 14,845 euros.



O peso pesado Jerónimo Martins desliza 0,28% para 21,22 euros, apesar de ontem a casa de investimento francesa AlphaValue ter



Entre as papeleiras, a Navigator perde 0,78% para 3,566 euros, a Altri desvaloriza 0,58% para 4,462 euros e a Semapa cede 0,15% para 13,72 euros.



Destaque ainda para a Mota-Engil que desce 0,75% para 4,63 euros e os CTT que tombam 0,55% para 3,60 euros.



Do lado dos ganhos, a Nos avança 0,30% para 3,29 euros. Esta manhã, antes da abertura da bolsa, a Nos e a Vodafone Portugal anunciaram a celebração de mais um









A bolsa nacional segue a tendência europeia e arrancou o dia no vermelho, numa altura em que os investidores avaliam(BCE), com o governador do banco da Áustria a dizer ontem que "não devemos contar com uma descida das taxas de juro para 2024", e o presidente do Bundesbank a admitir que poderá ser apropriado discutir uma descida dos juros no verão.. Das 16 cotadas, 13 estão em queda, duas a subir e uma inalterada — Corticeira Amorim.O BCP cai 2,58% para 29,08 cêntimos e lidera as quedas. O banco liderado por Miguel Maya viu ontem