Bolsa desce pela segunda sessão com BCP e CTT a pressionar  

O PSI-20 fechou em queda ligeira, em linha com as principais praças europeias.

A bolsa nacional fechou em terreno negativo, em linha com o comportamento das restantes praças europeias, que inverteram a tendência da manhã depois de o Departamento do Comércio dos Estados Unidos ter anunciado que as vendas a retalho desceram em Fevereiro pelo terceiro mês seguido.

Se por um lado este dado confirma que a reserva Federal não tem motivos para acelerar a subida de juros, por outro aviva os receios de que a maior economia do mundo possa estar a passar por um período de abrandamento.

O PSI-20 caiu 0,1% para 5.420,00 pontos, com sete cotadas em queda, nove em alta e duas sem variação. Nos restantes índices europeus

A pressionar o índice português esteve sobretudo o Banco Comercial Português, que desvalorizou 1,68% para 0,2861 euros, em linha com o comportamento do sector financeiro europeu, que foi dos que mais penalizou os índices.

Os CTT também registaram uma das quedas mais fortes (-1,27% para 3,10 euros), depois de o Haitong ter emitido um "research" negativo para a cotada liderada por Francisco Lacerda. De acordo com a Reuters, o preço-alvo desceu para 3,40 euros.





A Jerónimo Martins (-0,59% para 15,115 euros), REN (-0,8% para 2,48 euros) e Sonae (-0,71% para 1,124 euros) também pressionaram o PSI-20. As duas últimas apresentam as contas de 2017 amanhã, depois do fecho da sessão.