A pressionar o principal índice acionista nacional esteve a Jerónimo Martins, que desvalorizou 1% para os 14,85 euros por ação.Também o setor energético penalizou o PSI-20, com a EDP a perder 0,49% para 3,82 euros e a Galp a recuar 0,07% para 15,22 euros. A petrolífera contrariou, assim, o movimento de subida dos preços da matéria-prima nos mercados internacionais, numa altura em que os investidores esperam que seja anunciada uma descida das reservas de petróleo dos Estados Unidos e, ainda uma redução da produção no Iraque.A evitar quedas mais acentuadas do PSI-20 esteve a Sonae, que somou praticamente 1% para 92 cêntimos, depois de ter sido comunicado que Paulo Azevedo reforçou as suas posições nas empresas do grupo.Do lado dos ganhos, destaque ainda para as cotadas do setor da pasta e do papel, com a Semapa, a Navigator e a Altri a encerrarem todas em alta.No resto da Europa, também não houve grandes movimentações e a tendência foi de ganhos ligeiros. O Stoxx 600 acabou por encerrar a valorizar em torno de 0,1%.