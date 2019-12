Por cá, o PSI-20 está a desvalorizar 0,54% para os 5.211,59 pontos, a ser penalizado, sobretudo, pelo setor energético.



A EDP é a cotada que regista a queda mais acentuada, superior a 1%. Também a EDP Renováveis negoceia no vermelho, assim como a Galp, que perde 0,39%. A petrolífera nacional contraria, assim, o movimento dos preços da matéria-prima nos mercados internacionais, que valorizam pela segunda sessão consecutiva.



O petróleo está a registar ganhos ligeiros, com os preços a serem impulsionados pelo corte de produção aplicado pelo Iraque, depois de a Arábia Saudita ter pressionado outros países exportadores de petróleo a cumprirem de forma mais rigorosa os cortes de produção que foram acordados pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP).



Do lado das quedas, destaque ainda para os CTT, que perdem 0,82%, e para o setor do retalho, com a Jerónimo Martins a cair 0,7% e a Sonae a recuar 0,16%. Também o BCP está a negociar no vermelho, a desvalorizar 0,39%.



A impedir quedas mais acentuadas estão apenas duas cotadas do setor papeleiro. A Semapa avança 0,15% e a Altri valoriza 0,09%.



A bolsa nacional abriu em queda nesta terça-feira, 24 de dezembro, a acompanhar a tendência negativa das restantes praças europeias. O PSI-20 está a negociar com 11 cotadas em queda, cinco inalteradas e apenas duas em alta.O dia será marcado pela baixa liquidez nos mercados, devido às comemorações do Natal. Esta terça-feira, as bolsas europeias negoceiam apenas durante a parte da manhã e só voltam a abrir na sexta-feira, 27 de dezembro. O Stoxx 600 segue, assim, a negociar abaixo da linha de água, a perder 0,04% para os 418,07 pontos.