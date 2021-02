Bolsa nacional recupera de pior semana desde setembro

O PSI-20 abriu a subir 0,51% para 4.818,92 pontos, com 14 cotadas a valorizar, 3 a cair e 1 sem variação.

O índice português está assim a recuperar da queda de quase 5% da semana passada, em que registou o pior desempenho desde setembro.

As bolsas europeias, que na semana passada sofreram a queda mais acentuada em três meses, estão também a recuperar devido aos desenvolvimentos na frente das vacinas e com um certo alívio dos receios sobre as repercussões da negociação volátil que caracterizou Wall Street nos últimos dias devido ao trading dos investidores amadores.

A Bloomberg noticiou que a AstraZeneca vai entregar 9 milhões de doses adicionais da sua vacina à União Europeia no primeiro trimestre deste ano, aumentando o otimismo de que a distribuição irá lentamente permitir que as empresas e as viagens voltem ao normal.

Os investidores do Reddit parecem agora focados na prata, o que está a aliviar a pressão nos mercados acionistas, que assim deverão assistir a uma descida da volatilidade, refere a Bloomberg.

As ações da EDP valorizam 0,73% para 5,21 euros depois do Mediobanca ter elevado a recomendação da elétrica para "outperform", com um preço-alvo de 5,80 euros.

A tendência entre os pesos pesados é de ganhos, com o BCP a somar 0,79% para 11,51 euros, a Galp Energia a subir 0,19% para 8,30 euros e a Jerónimo Martins a subir 0,33% para 13,5 euros. A Sonae destaca-se pela positiva com um ganho de 1,51% para 0,671 euros.

A Semapa, que apresenta hoje os resultados de 2020, segue a subir 1,71% para 8,90 euros.