Futuros começam semana a subir e pequenos investidores apostam na prata

07h27

Futuros arrancam semana em alta

Os futuros acionistas valorizam esta segundo-feira na abertura de mais uma semana de negociação nos acionista. Na Europa, os futuros do índice Euro Stoxx 50 subiram 0,7%, enquanto em Londres o índice S&P 500 somou 0,5%.



Na Ásia, as principais praças do continente registaram ganhos expressivos com o nipónico Topix a somar 1,2% e o Hang Seng de Hong Kong a crescer 2,2%. Estas subidas acontecem depois da divulgação de indicadores que indicam que a produção industrial na região continua a dar sinais de retoma, isto apesar da retoma da produção industrial chinesa ter indiciado estar a abrandar.



Nota de destaque para a prata, cujos futuros valorizam 6,9% numa altura em que o metal precioso está a ser impulsionado pela ação concertada de pequenos investidores através da rede social Reddit, o que já provocou a escassez de oferta de barras e moedas de prata.



O fundo do BlackRock para negociar prata registou, na passada sexta-feira, um saldo líquido recorde de 944 milhões de dólares.