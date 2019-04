Bolsas dos EUA em queda no arranque da semana mais preenchida de resultados

Os principais índices norte-americanos abriram em queda esta segunda-feira, 22 de abril, depois de uma pausa prolongada por ocasião da Páscoa, com os investidores a assumirem uma postura mais cautelosa no arranque daquela que será a semana mais preenchida em termos de apresentação de resultados.

O índice industrial Dow Jones cai 0,34% para 26.468,97 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq desce 0,37% para 7.968,66 pontos. Já o S&P500 desvaloriza 0,26% para 2.896,74 pontos, após ter descido ligeiramente na semana passada, pondo fim a uma série de três semanas consecutivas de ganhos.

Mais de um terço das empresas do S&P500 apresentam as suas contas esta semana, incluindo a Boeing, a Amazon e o Facebook, pelo que serão dias decisivos para o sentimento dos investidores.

Segundo dados da Refinitiv, citados pela Reuters, os lucros das empresas do S&P500 deverão ter caído 1,7% no primeiro trimestre, em termos homólogos, o que marca a primeira quebra dos resultados desde 2016.

A Halliburton valoriza 1,64% para 31,72 dólares, depois de ter anunciado um aumento dos lucros, e a beneficiar dos fortes ganhos do petróleo nos mercados internacionais.

A Exxon Mobil sobe 1,17% para 82,08 dólares e a Schlumberger valoriza 0,20% para 45,63 dólares.

Já a Boeing cai 1,07% para 376 dólares depois de o New York Times ter noticiado no fim de semana que a fábrica da empresa na Carolina do Sul, que fabrica o 787 Dreamliner, foi prejudicada por uma produção de má qualidade e fraca fiscalização que ameaçou comprometer a segurança.

Também a Tesla desvaloriza 2,17% para 267,34 dólares, depois de ter anunciado que enviou uma equipa para a China para investigar um vídeo que foi colocado nas redes sociais onde se vê um Model S a explodir na garagem de um edifício residencial.