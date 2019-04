O banco liderado por Pablo Forero vendeu parte das ações que detém no capital da Sonae. O banco tem vindo a reduzir as participações acionistas, nos últimos meses.

A Sonae anunciou que o BPI reduziu a posição no seu capital. O banco detém agora menos de 5% da empresa, depois de ter vendido parte das suas ações, esta semana. O banco já se desfez da sua posição na Ibersol e na Nos.

"O Banco BPI informa, nos termos e para os efeitos previstos no artigo 16.º do Código dos Valores Mobiliários e do artigo 2.º do Regulamento da CMVM 5/2008, que alienou, em fora de bolsa, no passado dia 2 de abril de 2019, 4.176.332 ações representativas do capital da Sonae SGPS, reduzindo a sua participação na sociedade de 100.211.121 ações (5,011%) para 96.034.789 ações (4,802%)", refere o comunicado da Sonae enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O banco tem vindo, nos últimos meses, a reduzir as suas participações accionistas. Em março do ano passado, deixou de ser acionista da Nos e deixou de ter uma participação qualificada na Ibersol. Em setembro, baixou a fasquia dos 2% no capital da Navigator, deixando também de ter uma posição qualificada na empresa. Agora, reduziu a sua posição na Sonae.