Com seis ganhos consecutivos, Lisboa já quase apagou perdas de agosto

A bolsa portuguesa liderou os ganhos na Europa num dia em que as atenções estão viradas para Jackson Hole, onde Jerome Powell, presidente da Fed, já discursou e onde a líder do BCE, Christine Lagarde, falará ao final da tarde.O PSI ganhou 0,93%, para os 6.121,19 pontos, somando o sexto avanço consecutivo e praticamente anulando as perdas acumuladas desde o início do mês. O saldo do principal índice nacional em agosto é de -0,23%.O dia terminou com 13 cotadas em alta e duas em queda, tendo a Corticeira Amorim fechado inalterada. Todos os pesos pesados do PSI fecharam no verde.A Sonae liderou as subidas com um ganho de 2,22%, para os 0,9685 euros, tendo a outra retalhista do índice, a Jerónimo Martins, avançado 1,36%, para os 23,86 euros.As papeleiras, por seu turno, prosseguiram a tendência positiva dos últimos dias - após a Altri ter "imitado" a brasileira Suzano e anunciado um aumento nos preços da pasta de papel em setembro. A Altri ganhou 1.83%, até aos 4,338 euros, e a Navigatos subiu 1,1%, fechando nos 3,3 euros.Ainda fora dos pesos pesados, destacaram-se a Nos e os CTT. A operadora de telecomunicações ganhou 1,46%, para 3.332 euros, enquanto o operador postal subiu 1,37%, encerrando a valer 3,34 euros.O grupo EDP voltou a registar ganhos: a casa-mãe valorizou 0,94%, para os 4.293 euros, enquanto a EDP Renováveis subiu 0,92%, para 17,64 euros. As cotadas energéticas nacionais acompanharam o setor das "utilities" na Europa.Ainda a ajudar ao bom desempenho do PSI, a Galp subiu 0,9%, para os 12,345 euros, enquanto o BCP valorizou 0,24%, terminando o dia nos 0,2497 euros.A Greenvolt e a Mota-Engil foram as únicas cotadas no vermelho. A empresa liderada por Manso Neto caiu 0,32%, para 6,28 euros, enquanto a constutora cedeu 0,19%, fechando a valer 2,615 euros.