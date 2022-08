Corretoras "low cost" podem afinal ter 34 mil milhões por ano em custos escondidos

Estudo de cinco professores da Universidade da Califórnia descobriu que nem todas as corretoras conseguem negociar os mesmos preços com os "market makers" com que trabalham, o que acaba por ter impacto direto no preço pago pelos clientes.

Corretoras "low cost" podem afinal ter 34 mil milhões por ano em custos escondidos









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Corretoras "low cost" podem afinal ter 34 mil milhões por ano em custos escondidos O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar