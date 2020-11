CTT regista a maior queda diária dos últimos sete meses após descida dos lucros

Os CTT - Correios de Portugal estiveram a desvalorizar 5,78% para os 2,12 euros por ação na manhã desta quinta-feira, tendo conseguido recuperar ligeiramente, depois de terem reportado uma queda homóloga nos lucros dos primeiros nove meses do ano, devido ao negócio dos correios.Esta é a maior queda intradiária desde 24 de abril deste ano.Hoje, estão a ser negociadas mais ações do que é normal. Até ao momento, mudaram de mãos mais de meio milhão de ações, quase tanto como a média diária dos últimos seis meses (595 mil ações).Em termos técnicos, os CTT negoceiam mais de 8% abaixo da sua média móvel de 200 dias e 12% aquém da média dos últimos 90 dias de negociação.Atualmente existem duas notas que recomendam "Comprar" ações da empresa e duas a aconselharem "Manter".Ontem, já depois do fecho a empresa anunciou que registou uma queda homóloga de 81% nos primeiros nove meses do ano com um resultado líquido de 4,3 milhões de euros.

O resultado foi impactado pelo "crescimento das imparidades e provisões para fazer face a perdas potenciais com a contração económica prevista (mais 9,2 milhões de euros)", principalmente no negócio de negócio do Banco CTT, "em particular no crédito automóvel", segundo a empresa.