Lucros dos CTT derrapam 81% para 4,3 milhões de euros

Os CTT fecharam os primeiros noves meses do ano com um resultado líquido de 4,3 milhões de euros, o que traduz uma queda de 81% face ao mesmo período do ano passado, de acordo com um comunicado emitido esta quarta-feira à CMVM. O resultado foi impactopelo "crescimento das imparidades e provisões para fazer face a perdas potenciais com a contracção económica prevista (mais 9,2 milhões de euros)", principalmente no negócio de negócio do Banco CTT, "em particular no crédito automóvel", segundo a empresa.







O EBITDA atingiu 57,7 milhões de euros, menos 21,3%, devido ao forte impacto do segmento de "Correio e Outros" que caiu 53,2% face ao período homólogo). O EBITDA das restantes áreas de negócio" cresceu significativamente" nos primeiros nove meses do ano (+111,3%), sublinha a empresa.





As receitas até setembro situaram-se em 530 milhões de euros, registando uma queda de 1% face ao mesmo período do ano anterior, devido ao impacto covid-19. A empresa liderada por João Bento relembra ainda que a comparação face ao ano anterior" é ainda mais desafiante devido a um efeito extraordinário que as eleições legislativas tiveram nas receitas do terceiro trimestre de 2019". Excluindo este efeito, os rendimentos operacionais do trimestre teriam crescido 3,3%.





Analisando por segmentos, os proveitos da área de Correio atingiram 308,8 milhões de euros até setembro, uma redução de 11,8% relativamente a igual período de 2019, devido à queda dos rendimentos do correio transacional e do correio publicitário, mas atenuada pelo crescimento dos rendimentos das soluções empresariais.





Já no Expresso e Encomendas os rendimentos operacionais atingiram 131,5 milhões de euros até Setembro, um crescimento de 19,5%. Tendo em conta só o terceiro trimestre, as receitas deste segmento atingiram 46,4 milhões de euros, um crescimento de 24,5% que "evidencia a continuidade do forte crescimento já verificado no segundo trimestre de 2020".





Os CTT explicam ainda que o primeiro semestre foi marcado pela pandemia de e pelos efeitos das restrições impostas à maior parte dos setores da economia, que tiveram um forte impacto no perfil de envios. Nesse sentido, "verificou-se uma redução do tráfego B2B [segmento empresarial] e assistiu-se a um forte crescimento da atividade de e-commerce e, portanto, de B2C [segmento de consumo] ". E no terceiro trimestre, "manteve-se o forte ritmo de atividade de e-commerce e verificou-se uma recuperação do B2B".





Os rendimentos do Banco CTT atingiram 59,7 milhões de euros nos primeiros nove meses de 2020, um crescimento de 39,3% face a igual período do ano anterior. "Destes 16,9 milhões de euros de aumento, 12,3 milhões de euros são provenientes da 321 Crédito, adquirida em maio de 2019. Excluindo esse efeito inorgânico, os rendimentos ascenderiam a 35 milhões de euros, (+14,9% do que no homólogo)".





"A performance comercial do Banco CTT continuou a permitir o crescimento dos depósitos de clientes para 1.571 milhões de euros (+35,4% do que no período homólogo ) e do número de contas para 505 mil contas (mais 66 mil do que no período homólogo)", detalha a empresa em comunicado.



(notícia atualizada às 17H08)