No entanto, é de notar que os CTT atingiram mínimos históricos em agosto, tal como mostra o gráfico. Ou seja, estas subidas recentes são uma recuperação do valor perdido. A cotação recuperou agora para máximos de janeiro. No total do ano, a cotada já está a valorizar 7%.A cotada tem estado a ser impulsionada pela reação dos investidores aos resultados do terceiro trimestre que foram divulgados a 30 de outubro. Os lucros duplicaram para os 22,9 milhões de euros até setembro, um resultado que reflete "a melhoria operacional da empresa e o contributo da 321 Crédito", segundo o comunicado que a empresa enviou à CMVM.Além disso, os CTT atualizaram os objetivos de poupanças nos gastos operacionais estabelecidos no plano de reestruturação de 2017. O volume de poupanças esperadas será melhor dado o "sucesso na execução" do plano.2019 está assim a ser marcado por uma recuperação financeira da empresa liderada por João Bento desde maio, o qual substituiu Francisco de Lacerda à frente dos CTT.Para além da melhoria dos resultados da empresa, a saída de "shorts" tem levado à subida das ações. Os "hedge funds" estão a reduzir as suas apostas na queda das ações, segundo os dados da CMVM, como o Negócios noticiou recentemente