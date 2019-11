agosto, eram sete os "hedge funds" com participações a descoberto na empresa, equivalentes a 5,7% do capital.Esta redução drástica tem ajudado os CTT a recuperar , depois de vários meses a renovar sucessivos mínimos históricos. Até ao dia 15 de agosto, pouco depois de ter apresentado os resultados do semestre, a empresa desvalorizou mais de 40%. Desde o final de agosto as ações da empresa valorizaram 59,57% e valem agora 3 euros cada. Hoje, apesar da queda de 4,52%, foram negociadas 1,3 milhões de ações, duplicando o número médio de títulos negociados nos últimos seis meses.A apoiar esta subida exponencial estiveram também os resultados anunciados a 30 de outubro. Os CTT fecharam os primeiros nove meses do ano com um resultado líquido de 22,9 milhões de euros, o que traduz um aumento de 99%. Este resultado "reflete a melhoria operacional da empresa e o contributo da 321 Crédito", justificou a empresa, na altura da divulgação.A diminuição das chamadas "posições curtas" (aposta na queda) em empresas tem sido evidente também noutras cotadas da bolsa portuguesa. Depois de terem disparado para máximos de um ano no arranque de 2019, estas apostas na queda têm vindo a aliviar. BCP, CTT e REN continuam a ser as únicas alvo destas participações contrárias, mas com muito menos peso no capital.