CVC estuda entrada em bolsa de rede de perfumarias Douglas

Criada na Alemanha por um emigrante escocês, John Sharp Douglas, a Douglas foi a primeira fábrica de perfumes e sabonetes de Hamburgo, em 1821. Atualmente, a empresa conta com mais de 1.800 lojas na Europa, incluindo em Portugal, tendo faturado cerca de 3,7 mil milhões de euros no exercício de 2021/22.









A CVC Capital Partners está a ponderar colocar em bolsa a rede de perfumaria e cosmética Douglas, avança esta quarta-feira a Bloomberg. A empresa de capital de risco espera obter um valor de mais de sete mil milhões de euros.A CVC comprou a retalhista alemã em 2015 por 2,8 mil milhões de euros.De acordo com a Bloomberg, a CVC está a trabalhar com a consultora Rothschild & Co. para preparar uma eventual oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) no próximo ano. Segundo as fontes ouvidas pela Bloomberg, a CVC pretende que a Douglas seja cotada em Frankfurt e vai começar a contactar bancos para a operação já no próximo mês.