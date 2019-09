"As notícias positivas vindas da China estão a ofuscar os fracos dados industriais divulgados ontem nos EUA e diminuíram o medo de uma recessão económica", disse Shawn Gibson, chief investment officer na Liquid Strategies, acrescentando que "o crescimento global, e não apenas o crescimento dos EUA, é muito importante para os investidores porque a força económica da China é importante também para a saúde da nossa economia".



Dow Jones sobe 0,76% para 26.316,63 pontos, o Nasdaq aprecia 0,95% para 7.949,02 pontos e o S&P500 ganha 0,75% para 2.928,00 pontos.



No mês passado, os mercados encolheram com o escalar de tensões entre a China e os EUA, e uma inversão da curva das "yields" dos EUA, vista como um sinal de recessão, afastaram os investidores dos ativos de maior risco. Em agosto, o S&P conheceu a sua maior queda mensal desde maio deste ano.



As fabricantes de "chips", que têm sido muito afetadas com o escalar da guerra entre os EUA e os seus parceiros comerciais, aproveitam a sessão de hoje para aliviarem. A Intel, a Qualcomm e a Micron sobem entre 1,5 e 5,5%.



O setor bancário, penalizado pelo cenário de taxas de juro muito baixas, hoje segue também em alta, com o Goldman Sachs, o Bank of America e o JPMorgan valorizam todos em torno de 1%.



(Notícia atualizada às 15:10)

