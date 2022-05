E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os títulos dos CTT estão a reagir esta manhã em forte baixa à apresentação de resultados do primeiro trimestre. Até março, a empresa liderada por João Bento registou lucros de 5,4 milhões de euros, um valor que está 38,1% abaixo do resultado líquido registado no mesmo período de 2021.



Os títulos dos Correios estão a desvalorizar 7,69% para 3,9 euros, a negociar em mínimos de maio de 2021. Ainda assim, as ações da companhia chegaram a depreciar mais, nos 7,93%, recuando para 3,89 euros,



Esta é a maior desvalorização das ações dos CTT desde 5 de novembro de 2021, quando os títulos da empresa desvalorizaram 9,94%, caindo até aos 4,35 euros.



Nos primeiros três meses de 2022, a empresa revelou ao mercado que os rendimentos operacionais cresceram 14,7% para 234,7 milhões de euros. Já o EBITDA (resultado antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) caiu 24,1% para 22 milhões de euros entre janeiro e março de 2022, um período que o grupo liderado por João Bento descreve como tendo sido "marcado por uma "desaceleração transitória do ‘e-commerce’ e condições económicas desafiantes".