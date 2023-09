Ibersol lucra 3,1 milhões de euros no primeiro semestre

lucros antes de juros, impostos, amortizações e depreciações

anunciou em dezembro do ano passado a conclusão do processo de venda dos restaurantes Burger King em Portugal e Espanha à Restaurant Brands Iberia (RBI) por 260 milhões de euros.

Os lucros das operações continuadas da Ibersol ascenderam a 3,1 milhões de euros nos primeiros seis meses deste ano. O valor, segundo a informação comunicada esta terça-feira pela empresa à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), compara com os cerca de 836 mil euros registados no mesmo período do ano anterior.Já os(EBITDA) fixaram-se nos 30,2 milhões de euros, o que se traduz numa subida de 41% face aos primeiros seis meses de 2022.Em termos de faturação, a empresa viu o volume de negócios subir para 192,7 milhões de euros, mais 30% do que os 148,5 milhões de euros registados nos primeiros seis meses do ano passado, com mais 9% de restaurantes operados diretamente. As vendas em restauração representaram 184,2 milhões de euros, tendo o maior crescimento ocorrido no segmento de concessões e catering, "acompanhando o aumento da mobilidade de passageiros nos aeroportos onde o grupo opera restaurantes concessionados".Apesar do aumento das receitas, "a margem bruta registada foi de 75,7% do volume de negócios, 0,7 pontos percentuais inferior à de 2022, evidenciando o aumento da pressão nos preços das matérias-primas não traduzido diretamente nos preços de venda", justifica a empresa.Ainda assim, o resultado financeiro líquido no primeiro semestre de 2023 foi negativo em 4 milhões de euros, informa ainda a dona de marcas como a Pizza Hut e o Taco Bell. "No final do primeiro semestre, a dívida líquida (incluindo as responsabilidades com locação) era de 46 milhões de euros, o que representa um aumento de 125 milhões de euros face ao valor negativo em dívida no final de 2022", sinaliza a companhia."Apesar da revisão em alta para as projeções de crescimento da economia portuguesa para este ano do Banco de Portugal, suportada em grande medida pelo setor do turismo e evidenciando uma maior resiliência que outros países da Zona Euro, é expectável um abrandamento nos crescimentos até final do ano", alerta a Ibersol, acrescentando que à data de hoje já se "verificam sinais negativos ao nível da confiança dos consumidores, com um ajustamento em baixa em agosto em Portugal".A companhia prevê um "segundo semestre desafiante" devido à "dificuldade em refletir na totalidade o aumento do preço das matérias-primas.Recorde-se que a IbersolNotícia atualizada às 19h35