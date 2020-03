Dow vive melhor sessão desde 1933 a disparar mais de 11%

O Dow Jones encerrou a escalar 11,37% para 20.704,91 pontos (ou 2.112,98 pontos), depois de ontem negociar abaixo dos 19.000 pontos. Tratou-se do maior ganho do Dow dos últimos 77 anos.

Também o Standard & Poor’s 500 seguiu o movimento positivo, a subir 9,38% para 2.447,33 pontos, naquele que foi o seu melhor dia desde 2008.

Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite avançou 8,12% para 7.417,86 pontos.

Os principais índices do outro lado do Atlântico viveram assim um dia de grande otimismo, perante a expectativa de que a bazuca proposta pela Administração Trump, e que ascende a perto de dois biliões de dólares, seja aprovada.

Na sessão de ontem, apesar dos estímulos anunciados pela Fed, Wall Street esteve a ser abalada pelo facto de os congressistas norte-americanos não terem conseguido chegar a acordo quanto ao uso de um vasto pacote de estímulos, no valor de quase dois biliões de dólares, destinado a ajudar o país a combater os efeitos da pandemia.

Os democratas no Senado disseram ter encontrado "sérias questões" com este pacote promovido pelo líder dos republicanos na câmara alta, Mitch McConnell, já que não concordaram com parte do destino a dar a essa verba.

Hoje, a aprovação desse pacote já parece um cenário mais promissor, o que deu um novo alento à negociação bolsista nos EUA.





A CNBC avançou que Donald Trump e o seu vice, Mike Pence, realizaram hoje uma videochamada com investidores e hedge funds no sentido de os tranquilizar.



A montanha russa do barómetro do medo