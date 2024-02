"Earnings season" portuguesa arranca dia 12. Veja o calendário

É já a 12 de fevereiro que arranca adas empresas que integram o principal índice da bolsa de Lisboa.O "pontapé de saída" é dado pelana véspera do Carnaval. A petrolíferaSerá preciso esperar até dia 20 para conhecer novos dados das cotadas do PSI. É nessa data que areporta as contas do exercício passado.Dois dias depois, é a vez de arevelar os resultados de 2023.Na última semana do mês serão quatro as cotadas a apresentar os números do ano passado. A 26 será a vez do BCP, o único banco português cotado, e no dia seguinte vai a Semapa a "exame". A finalizar o mês, cabe à família EDP apresentar-se no "tribunal dos investidores" - a 28 será a EDP Renováveis e no dia seguinte a casa-mãe.