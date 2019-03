3 mil milhões em dividendos e outras 9 metas estratégicas da EDP

Aposta forte nas renováveis, venda de ativos na Península Ibérica, perspetiva de crescimento nos lucros e EBITDA, descida da dívida e reforço da remuneração aos acionistas. Estes são os pontos fortes da atualização do plano estratégico da EDP até 2022, que António Mexia apresentou esta terça-feira, 12 de março, em Londres. O Negócios selecionou 10 das metas mais relevantes.

Lucros – Mais de mil milhões de euros em 2022, o que representa crescimento médio anual de 7%.

EBITDA – Mais de 4 mil milhões de euros em 2022, o que representa crescimento médio anual de 5%.

Investimento – 2,9 mil milhões de euros por ano até 2022, o que representa um crescimento de 60% face à meta anterior (1,8 mil milhões de euros). Em termos brutos representa um investimento de cerca de 12 mil milhões de euros até 2022.

Desinvestimento – 6 mil milhões de euros. 4 mil milhões de euros em rotação de ativos e 2 mil milhões de euros em vendas de ativos (centrais térmicas na Península Ibérica).

Poupança de custos – 300 milhões de euros por ano.

Dívida líquida – 11,5 mil milhões de euros em 2022, o que representa uma redução face aos 13,5 mil milhões de euros de 2018.

Peso do endividamento – Dívida líquida inferior a 3 vezes o EBITDA, o que compara com um rácio de 4 vezes em 2018.

Dividendos – 3 mil milhões de euros até 2012, com um dividendo mínimo de 19 cêntimos por ação um payout (percentagem dos lucros entregue aos acionistas) entre 75% e 85%. Dividindo o total por ano, dá 750 milhões de euros em dividendos anuais. Este ano, em relação ao exercício de 2018, a EDP vai pagar 695 milhões de euros em dividendos.

Renováveis – As renováveis são a grande aposta da EDP. Representam 75% do plano de investimentos da empresa. 65% do EBITDA gerado em 2022 virá das renováveis, o que segundo a EDP coloca a empresa no segundo lugar a nível europeu.

Estados Unidos – A maior fatia dos investimentos que a EDP pretende efetuar são nos Estados Unidos. Dos 5 mil milhões de euros de investimento líquido que a EDP vai efetuar até 2022, 40% serão aplicados na maior economia do mundo. 30% têm como destino a Europa e 30% o Brasil e Peru.