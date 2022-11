Empresa alemã de canábis escala mais de 180% no primeiro dia em bolsa

Partilhar artigo



A Cantourage brilhou no primeiro dia em bolsa, tendo-se destacado como uma das estreias mais bem-sucedidas este ano. As ações da empresa alemã de canábis medicinal, que foram lançadas a 6,48 euros cada, fecharam nos 18,25 euros, o que se traduz numa valorização de 181,6%. Ao longo da sessão, os títulos da empresa alemã chegaram mesmo a mais do que triplicar, para uma cotação de 19,70 euros.



Antes da listagem ...